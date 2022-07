Eine Jungbäuerin und ein Jungbauer mit Brettljause und selbstgemachten Produkten auf der grünen Wiese und der Slogan: "Mit uns haben Lebensmittel Zukunft." Auf sympathische Art ist die Kärntner Landwirtschaftskammer jetzt mit einer Sommeraktion bemüht, die Wertschätzung in der Bevölkerung für bäuerliche Leistungen zu erhöhen. Von Mitte Juli bis Mitte August sollen an 144 Standorten in ganz Kärnten Plakate unterschiedlicher Größe zu sehen sein, in denen es um die Themen Lebensmittel, Versorgungssicherheit, Wald, Tierwohl, Almen und den ländlichen Raum geht. Über allem steht das Motto: "Mit uns hat Landwirtschaft Zukunft". Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber hat gleich nach seiner Wahl betont, dass ihm die Wertschätzung der Gesellschaft für die bäuerlichen Leistungen wichtig ist und diese forciert werden müsse.