Suchtbeirat tage zu selten

Drogen am Schulhof: So will Kärntner Politik die Dealer abschrecken

Kampf gegen Drogen bei Jugendlichen ist Thema im Sozialausschuss des Landes: ÖVP fordert unter anderem mehr Polizeipräsenz auf Schulwegen und Einbindung der Schulpsychologie im Suchtbeirat.