Wie steht’s um die Parteifinanzen? Schulden? Rücklagen? Im Jahr vor Wahlen ein hoch brisantes Thema. Bei Parteitagen gibt es üblicherweise Auskünfte dazu, wenn die Finanzreferenten den Delegierten ihre Berichte abliefern. So erfuhr man im Oktober des Vorjahres beim FPÖ-Parteitag in Taggenbrunn, dass das zur Parteizentrale umgebaute Haus in der Pallagasse in Klagenfurt um 692.000 Euro gekauft worden war. Oder dass laut scheidendem Finanzreferenten Harald Trettenbrein noch eine Kreditsumme von 334.000 Euro offen sei. „2013 war nicht nur das Landtagswahlergebnis, sondern auch die Finanzlage eine Katastrophe“, erinnerte er an seinen Beginn in dieser Funktion. Danach fuhr Trettenbrein einen harten Sparkurs in der Partei.