"Mit diesen Teams werden wir eine erfolgreiche Wahl schlagen: Zwei Frauen und zwei Männer führen die Wahlkreislisten der Grünen an", freut sich Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen Kärnten. Voglauer selbst ist Spitzenkandidatin für die Landtagswahl und Listenerste der Grünen im Wahlkreis Klagenfurt/Klagenfurt Land. Sie sitzt für die Grünen im Nationalrat und ist Sprecherin für Landwirtschaft und Volksgruppen. "Ich wünsche mir als Mutter, dass mein Sohn, dass meine Tochter eine Zukunft in Kärnten haben. Kärnten ist ein so großartiges Bundesland mit viel Potenzial, das es zu heben gilt – damit das gelingt, braucht es die Grünen zurück im Landtag", sagt Voglauer.