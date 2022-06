"Hurray, Payday" – mit Kommentaren, die soviel heißen wie "Hurra, Zahltag" wird auf der Social-Media-Plattform Twitter derzeit spekuliert, dass das Land Kärnten die Lösegeldforderung der Cyberhacker von "BlackCat" erfüllt hätte. Bekanntlich fand am 24. Mai ein Hackerangriff auf die Verwaltung des Landes statt. In der Folge ging eine Lösegeldforderung in der Höhe von fünf Millionen Dollar, zahlbar in Bitcoins, ein.