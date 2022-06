Tag zwei des SPÖ-Parteitages, der erstmals auf zwei Tage aufgeteilt ist. Heute, Samstag, geht es in der Messehalle 5 in Klagenfurt um Wahlen. Freitag wurde inhaltlich diskutiert, wurden Anträge verabschiedet. SPÖ-Chef Peter Kaiser, der die Partei seit 2010 führt, stellt sich der Wiederwahl, will die Partei auch die nächsten drei Jahre führen. Beim 36. Ordentlichen SPÖ-Landesparteitag, der unter dem Motto "Immer an deiner Seite" steht, ist auch Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner dabei. Sie wurde gleich wie Kaiser mit Jubelrufen und Standing Ovations begrüßt, bei schwungvoller Musik "Everybody needs somebody" waren beide versucht, Tanzschritte einzulege.