Er wäre neben Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, die Samstag beim zweiten Teil dieses SPÖ-Landesparteitages in Klagenfurt ihre Grundsatzrede halten wird, der zweit Stargast gewesen. Stolz waren Kärntens Rote, dass Kevin Kühnert, der junge und innovative Generalsekretär der SPD von Deutschland nach Klagenfurt gekommen wäre. Doch Donnerstag Abend kam die kurzfristige Absage. Kühnert ist erkrankt. Geplant war ein Gespräch vor den Delegierten und Gästen in der Messehalle 5 zwischen Kärntens SPÖ-Chef Landeshauptmann Peter Kaiser und Kühnert über die Modernisierung und Herausforderungen für die Sozialdemokratie. Jetzt findet das Gespräch Kaisers mit Andreas Babler, dem Bürgermeister der Stadtgemeinde Traiskirchen statt. Landesgeschäftsführer und Parteitags-Organisator Andreas Sucher konnte kurzfristig Babler als Ehren- und Diskussionsgast gewinnen. Babler, dem linken Parteiflügel zuordenbar, ist bekannt dafür, dass er auch öffentlich kritisch mit seiner Partei umgeht und Klartext spricht, nicht nur in Asylfragen. In Traiskirchen befindet sich das große, über lange Strecken überfüllte Erstaufnahmezentrum für Asylwerbende