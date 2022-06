Im bevorstehenden Landtagswahlkampf wollen sich die Kärntner Freiheitlichen unter anderen der Themen Kinderbetreuung und Pflege annehmen. Das hat Obmann Erwin Angerer am Montag bei einer Pressekonferenz angekündigt. Die beiden Themen werden schon in den nächsten Tagen auf Plakaten und in den Sozialen Medien im Rahmen der Kampagne "Blau gedacht" in Erscheinung treten.