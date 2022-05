Seit Mittwoch ist das neue Sommer-Gutscheinheft der Kärntner Familienkarte erhältlich. Damit können Familien kostenlos unterschiedliche Strand- und Freibäder besuchen (Angebote siehe Infokasten unten). Neu ist, dass die Gutscheine jetzt digital erhältlich sind und dass mehr Bäder mitmachen als im Vorjahr. "Letztes Jahr konnten wir bereits neun Bäder an fünf verschiedenen Standorten mit Gratis-Eintritten für Familien anbieten. Heuer sind es bereits elf Bäder an sieben verschiedenen Orten", sagt Familien-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Neu hinzugekommen sind das Campingbad Ossiacher See und das Freibad Althofen. Mehr als 26.000 Gutscheinhefte wurden im Vorjahr ausgegeben.