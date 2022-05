Seit Jahren arbeitet das Land Kärnten am neuen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Laut derzeitigem Stand wird darin unter anderem eine langjährige Forderung von Betreibern und Pädagogen berücksichtigt: die Verbesserung des Betreuungsschlüssels. In den Kindergärten (3- bis 6-Jährige) sollen die Gruppen bis 2028 schrittweise von 25 auf 20 Kinder verkleinert werden. Aber: Für Kleinkindgruppen ist keine Veränderung geplant. Demnach sollen auch in Zukunft 15 Ein- bis Dreijährige von drei Pädagogen betreut werden.