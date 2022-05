Nach der Neuerung, dass Personen in Pflegeausbildung ab Herbst vom Land 450 Euro Ausbildungsprämie erhalten, präsentierten SPÖ und ÖVP als Koalitionspartner nun weitere bedeutende neue Maßnahmen: Laut Sozial- und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) werden ab 1. Dezember, nach entsprechender Gesetzesänderung, die Selbstbehalte für mobile Dienste deutlich gesenkt. An die 11.000 Kärntnerinnen und Kärntner, die Zuhause betreut werden, zahlen dann um ein Drittel, also 33,3 Prozent weniger Selbstbehalt.