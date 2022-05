Die Erzählung kehrt wieder wie das berühmte Murmeltier. Mit Landeshauptmann Peter Kaiser habe man Kärnten seit 2013 vom Pannenstreifen auf die Überholspur geführt, wird die SPÖ nicht müde zu betonen. Tatsächlich hat Kaiser, ob in der Dreierkoalition mit ÖVP und Grünen oder jetzt in der Koalition mit der ÖVP, in diesen Jahren einiges richtig gemacht – im Bemühen, Kärnten nach vorne zu bringen, sachlich und besonnen zu agieren. Der politischen Kultur in diesem Land war das zuträglich.