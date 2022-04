Zu Beginn seiner Amtszeit in Kärnten (Feber 2020) hat Bischof Josef Marketz bereits angekündigt, dass er auch den Kommunikationsbereich in der Katholischen Kirche Kärnten verändern, stärker miteinander vernetzen will. Jetzt hat er einen neuen Bereich und eine neue Funktion geschaffen. Mit 1. Mai wird Gerald Heschl (56), der jetzige Leiter der Kärntner Kirchenzeitung "Sonntag", vom Bischof mit der Leitung des neu installierten Bereiches "Kommunikation Katholische Kirche Kärnten" betraut. Heschl, ein gebürtiger Steirer, ist ein Profi in den Bereichen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2010 ist er Chefredakteur. Davor war er Leiter der Kommunikation der steirischen Wirtschaftskammer (2002 bis 2010) und vor dieser Zeit Pressesprecher von Caritas-Präsident Franz Küberl (1997 bis 2002).