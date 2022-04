Die Kirche verliert immer mehr Mitglieder und liegt im Vertrauensindex weit hinten. Was ist Ihre Antwort darauf?

MARKETZ: Ich möchte mit einem Beispiel antworten. Wir haben in der Coronazeit viel Vertrauen und auch viele Mitglieder verloren. Die Meinungen waren so festgefahren, dass sich bei jeder Äußerung der Bischofskonferenz ein Teil der Gläubigen ausgegrenzt fühlte und einen Kirchenaustritt erwog. Ähnlich geht es uns mit anderen Themen.