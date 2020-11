Am Freitag beginnt die neue Reihe "Familienfreitage-online" des Familienreferates. Eltern können sich via "Zoom"-Videokonferenz kostenlos Informationen von Experten holen und sich miteinander austauschen.

Mit den "Familienfreitagen" will das Land Eltern in der herausfordernden Zeit des Lockdowns beraten und helfen (Symbolfoto) © Adam Gregor - stock.adobe.com

"Es ist bekannt, dass sich durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Risikofaktoren, wie Jobverlust, finanzielle Sorgen oder Angstzustände, welche Gewalt im häuslichen Umfeld begünstigen, verstärkt haben", sagt Kärntens Familienreferentin Landesrätin Sara Schaar. Mit einem neuen Angebot will das Land daher den Familien in dieser Ausnahmesituation helfen. Am Freitag beginnt die neue "Familienfreitag-online"-Reihe. Über die Plattform "Zoom" können sich Eltern, Großeltern und Erziehungsberechtigte anmelden und dann in einer Videokonferenz zuerst einem Impulsvortrag folgen, um sich anschließend miteinander auszutauschen oder mit Experten über das aktuell besprochene Thema zu diskutieren.