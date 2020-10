23.000 Slowenen arbeiten in Österreich, die Hälfte in der Steiermark, 40 Prozent in Kärnten. Diese sollen trotz verschärfter Maßnahmen einpendeln dürfen. Land Kärnten fordert außerdem einheitliche Regelung für Pflegeheime.

Berufspendler aus Slowenien sollen weiterhin uneingeschränkt einreisen können (Archivfoto) © APA/Scheriau

Grundsätzlich sei es zu begrüßen, dass der Bund das Mindestmaß an Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgibt und man in den Ländern - gekoppelt an die Ampelfarbe des jeweiligen Bezirkes - die Maßnahmen verschärfen oder präzisieren könne, sagte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser am Montag in einer Pressekonferenz nach der Videokonferenz mit der Bundesregierung.