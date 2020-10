Facebook

Kaiser und Gruber sind koalitionär über das Jubiläumsjahr 2020 hinaus bis 2023 verbunden © LPD/Walter Fritz

Halbzeitbilanz in höchst schwierigen Zeiten ziehen am Donnerstag Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Sie sind seit der Landtagswahl vom Frühjahr 2018 in rot-türkiser Koalition. Wegen der neuen Kärntner Landesverfassung ist es die erste echte Koalitionsregierung, die bis zum Frühjahr 2023 im Amt ist. Die Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten sind nur noch im Landtag vertreten. In der siebenköpfigen Landesregierung sitzen fünf SPÖ- und zwei ÖVP-Vertreter.