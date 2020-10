1083 Kärntner sind in Quarantäne. Das Contact Tracing bringt aufgrund der steigenden Zahlen die Behörden an ihre Grenzen. Diese bekommen jetzt Unterstützung von hochqualifizierten Langzeit-Arbeitslosen.

"Mit dem eigenen Personal wäre es nicht mehr machbar gewesen", zog Johannes Leitner, Bezirkshauptmann von Klagenfurt Land, im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag Bilanz über das momentane Contact Tracing. Allein in den vergangenen beiden Wochen habe jeder Mitarbeiter seines Contact Tracing-Teams rund 70 Überstunden aufgebaut. Da die steigenden Corona-Zahlen in Kärnten die Behörden zunehmend an ihre Grenzen bringen, stocken Land und AMS Kärnten jetzt personell auf.