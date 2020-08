Wechsel bei FPÖ-Jugend: Philip Kulterer folgt als Landesobmann auf Roman Linder. In der Jungen VP will Obmann Julian Geier eine weitere Periode. Junge hoffen auf gute Listenplätze für Gemeinderatswahlen.

Roman Linder (rechts) und sein Nachfolger als Obmann der Jungen Freiheitlichen, Philip Kulterer © KK/FJ

Die Jungen in den Parteien sind dieses Wochenende am Zug. In den blauen Reihen findet am Samstag in Pörtschach der Landesjugendtag der Freiheitlichen Jugend (FJ) Kärnten statt. Bundesobmann Maximilian Krauss ist mit dabei. FPÖ-Landeschef Gernot Darmann natürlich auch. Der Kärntner FJ-Obmann Roman Linder, auch Mitglied der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung, stellt sich nach fünfeinhalb Jahren nicht mehr der Wahl. Der zweifache Vater aus Afritz, Sohn von Bürgermeister Max Linder, wird im Oktober 30. „Jugendpolitik soll von Jüngeren gemacht werden“, sagt er. Für die Obmann-Funktion stellt sich Philip Kulterer (24) Vizebürgermeister in Ossiach, der Wahl. Er wurde bereits im Jänner zum geschäftsführenden Landesobmann gewählt.