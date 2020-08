Facebook

Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) hat am Donnerstag Details über das sogenannte Nachfrageverfahren veröffentlicht. Dabei wird der Umsetzungsstand seiner Empfehlungen, die er in seinen Berichten zwei Jahre zuvor ausgesprochen hat, analysiert. In zwölf Berichten wurden 2018 insgesamt 320 Empfehlungen an Landesregierung, Kärntner Landesmuseum, Kärntner Gesundheitsfonds und KABEG ausgesprochen.