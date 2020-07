Mit sieben Millionen Euro an Förderungen wurden Investitionen in der Höhe von 30 Millionen Euro ausgelöst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Radfahrer am Wörthersee © Peutz

"Moderne Infrastruktur und attraktive Angebote sind die Grundlage für einen erfolgreichen Ganzjahres-Tourismus in Kärnten", sagt Tourismus-Referent Sebastian Schuschnig (ÖVP). Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag den Bericht über die "See-, Berg- und Radinitiative" zur Kenntnis genommen, der die bisherigen Leistungen beinhaltet.