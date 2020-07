Der ORF überträgt die Festveranstaltung am 10. Oktober live. Eine Sondermarke der Post erscheint ebenfalls am 10. Oktober.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 10. Oktober erscheint diese Sonderbriefmarke zum Volksabstimmungs-Jubiläum © LPD/Walter Fritz

Die Veranstaltungsreihe zum 100-Jahr-Jubiläum im Gedenken an die Kärntner Volksabstimmung muss aufgrund der Corona-Krise in veränderter Form stattfinden. So wurde etwa das Fest der Täler, zu dem man am 10. Oktober rund 30.000 Besucher erwartet hätte, abgesagt. Trotzdem hofft das offizielle Kärnten darauf, dass der Geist der Volksabstimmung - also des Bekenntnisses der Kärntner zu Österreich - über die Grenzen des Bundeslandes hinaus dringt.