LH Kaiser zum Volksbegehren"Gegen Klimawandel gibt es keine Impfung"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinden werden bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen unterstützt © EPA

"Für Corona wird es irgendwann einmal eine Impfung geben, gegen den Klimawandel aber müssen wir permanent arbeiten". So begründete Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) Montag in Klagenfurt seinen Appell an die Bevölkerung, das in dieser Woche aufliegende Klimavolksbegehren zu unterschreiben. Eines der wichtigsten Ziele des Plebiszits sei die Verringerung der schädlichen Treibhausgase. In Kärnten habe man deren Ausstoß zwischen 2005 und 2018 um 16,3 Prozent gesenkt.