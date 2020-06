Im Landtag wurde in der "Aktuellen Stunde"über Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise beraten.

© Weichselbraun

Konkrete Punkte zur Bewältigung der Corona-Krise in Kärnten nannte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in der aktuellen Stunde der Landtagssitzung. So sei die finanzielle Unterstützung der Unternehmen vonseiten des Landes notwendig überall dort, wo die Maßnahmen des Bundes nicht greifen. Das Land werde durch stille Beteiligungen das Eigenkapital der Firmen stärken. Außerdem sollen Haftungen übernommen werden.

Besonderes Augenmerk gilt dem Arbeitsmarkt, weil derzeit rund 90.000 Kärntner arbeitslos oder in Kurzarbeit sind. Deshalb wird der territoriale Beschäftigungspakt von 41 auf 62 Millionen Euro aufgestockt. Er soll vor allem Jugendlichen und Personen über 50 zum (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt verhelfen. Überdies hat Kaiser für all jene ein Sozialpaket angekündigt, die bisher keine Unterstützung erhalten haben.

Vor der Wortmeldung Kaisers hatten die Landtagsfraktionen einander in Mutmaßungen darüber übertroffen, welche wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen die Corona-Krise in Kärnten nach sich ziehen werde. So beklagte FP-Obmann Gernot Darmann, dass das Gesundheitssystem des Landes unter den Corona-Vorkehrungen stark gelitten habe. Deshalb müsse es rasch wieder auf volle Kapazität hochgefahren werden.

Für VP-Klubobmann Markus Malle steht die wirtschaftliche Krise dem Land erst bevor. Deshalb müsse man diese parteiübergreifend zu verhindern versuchen. Für das Team Kärnten klagte Obmann Gerhard Köfer, dass es keine Strategie zur Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit gäbe.

Einstimmig beschlossen wurde die Einberufung zweier Enqueten. Die eine soll sich auf Antrag der FPÖ mit "Lehren aus der Corona-Krise" befassen, die andere mit der Zukunft der Kärntner Seen. Sie wurde vom Team Kärnten beantragt.