Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bericht liefert auch Infos zu topografischen Aufschriften © Raunig

An 58 Volksschulen in Kärnten gibt es zweisprachigen Unterricht. Das bedeutet, dass im Geltungsbereich des Minderheitenschulgesetzes von 4474 Kindern 2023 oder 44,22 Prozent zum zweisprachigen Unterricht angmeldet sind. An 17 Neuen Mittelschulen haben 343 Schüler auch Slowenischunterricht, das sind dann nur noch 12,08 Prozent. In 27 Kinderbetreuungseinrichtungen werden Mädchen und Buben auch slowenischsprachig betreut. All das Zahlwerk ist Teil des Berichts zur Lage der slowenischen Volksgruppe, der Dienstag von der Landesregierung an den Landtag verabschiedet wird. Es ist der insgesamt dritte Bericht dieser Art. Die Verpflichtung dazu ist in der neuen Kärntner Landesverfassung festgeschrieben.