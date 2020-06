Facebook

Das Coronavirus ist unter Kontrolle, "aber bei Weitem nicht besiegt". Das sagt Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner als Sozial- und Gesundheitsreferentin des Landes. Die Auswirkungen von Corona auf das Kärntner Sozial- und Gesundheitssystem sind enorm. Fast 50 Prozent der Beschäftigten in Kärnten sind derzeit arbeitslos oder in Kurzarbeit. In den Spitälern kam es zu einem großen Rückstau bei OP-Terminen, Patienten müssen jetzt monatelang warten. Die Zunahme an Depressionen, Angst- und Schlafstörungen ist wegen Corona enorm, wie Ärzte feststellen und warnen: "Da kommt noch vieles auf uns zu."