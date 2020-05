Peter Kaiser"Ein zweiter Lockdown muss um jeden Preis verhindert werden"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schuschnig (links), Kaiser (rechts) und Gruber informieren © Helge Bauer

Unter dem Motto "Aktuelles zum Thema Coronavirus" wurde heute von der Kärntner Landesregierung wieder informiert. Dabei ging es darum, die Testungen weiterhin hoch zu halten und auch die Wirtschaft ankurbeln zu wollen. "Alles unter dem Ziel, einen zweiten Lockdown um jeden Preis zu verhindern. Das haben wir auch mit den Landeshauptleuten und Bundeskanzler Sebastian Kurz besprochen", so Landeshauptmann Peter Kaiser, der nochmals darauf hinwies, dass in Kärnten nur mehr sechs Personen infiziert sind.

Zudem wird in Bildung investiert, was man einen Tag nach dem "geglückten Start in die Schulen am Montag", wie Kaiser sagte, verkündete. 33 Millionen Euro werden für die Adaptierung der Fachberufschulen investiert.

Sanierung des Güterweg Nostra

Im landwirtschaftlichen Bereich werden Mittel zur Sicherung der Milchbauern zur Verfügung gestellt, im Straßenverkehr für Bodenmarkierungen, wie Martin Gruber als zuständiger Referent informierte. Zudem wird im Lesachtal die Renovierung des Güterweg "Nostra" in der Gemeinde Lesachtal um rund 2,5 Millionen Euro saniert. "Wir haben das höchste Baubudget in diesem Bereich in den letzten fünf Jahren", so Gruber.

"Haben im Tourismus Zusammenhalt bewiesen"

Amtskollege Sebastian Schuschnig informierte über die Tourismus-Maßnahmen. Er appellierte an das Gesundheitsministerium: "Einiges ist noch unklar, nächste Woche sperren etwa die Bäder auf, da fehlt noch Klarheit zum Beispiel bei der Frage was bei einem Corona-Verdachtsfall passiert. Oder auch, was Hotelgäste die Verdachtsfälle sind, zu tun haben und wo man sie eventuell, wenn eine sofortige Heimreise nicht möglich ist, unterbringen kann. Wir stehen in Kontakt und brauchen vor dem großen Tourismus-Start Sicherheit."

Zudem arbeite man daran, eine flächendeckende Testung der im Tourismus Beschäftigten auf die Beine zu stellen.

Kritik: "Zu wenige Tests"

Laut aktuellen Daten ist Kärnten auch jenes Bundesland, das im Österreich-Vergleich die wenigsten Corona-Tests durchführt: „Sogar das Burgenland hat uns inzwischen überholt. Kärnten testet pro Tag maximal zwischen 100 und 400 Personen, dabei wären Testkapazitäten von über 1.000 je Tag vorhanden“, führt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer aus, der jetzt fordert, diese freien Kapazitäten zielgerichtet zu nutzen.