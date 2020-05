Facebook

Landeshauptmann Peter Kaiser © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Unter dem Titel "75 Jahre Sebstbefreiung Kärntens" erinnert das Land heute an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Gauleiter Friedrich Rainer hatte die Kärntner am 7.Mai im Kreuzbrgl-Bunker zur Kapitulation aufgefordert. Tags darauf kamen die britischen Besatzungstruppe aus Italien nach Kärnten. Schon am Vormittag hatten sie den Neuen Platz in Klagenfurt erreicht. Damit verhinderten sie eine Besetzung durch jugoslawische Truppen