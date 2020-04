Bischof Josef Marketz"Ich weiß, dass es gut ausgehen wird"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Interview: Der neue Kärntner Bischof Josef Marketz über dieses besondere Ostern in der Corona-Krise, die Kraft des Glaubens und Neues für die Kärntner Kirche.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Marketz feiert heuer zum ersten Mal als Kärntner Bischof Ostern © KK/Pressestelle/Gollner

Was ist das für ein Ostern, das wir heuer mit all den Einschränkungen und Auswirkungen des Covid-19-Virus feiern?

BISCHOF JOSEF MARKETZ: Als theologisch größtes und wichtigstes Fest für unseren christlichen Glauben bleibt die Osterbotschaft gleich: Jesus hat versucht, uns Menschen zu lehren, dass uns Leiden und Tod nicht erspart bleiben, dass es aber immer einen Neuanfang gibt. Ostern mit den Traditionen wie der Speisensegnung oder dem Zusammensitzen in größerer Runde zum Weihfleisch-Essen ist heuer wegen der Ausgangsbeschränkungen anders. Weil jeder mit seiner Taufe König, Priester und Prophet ist, dürfen Laien priesterliche Funktionen ausüben und etwa segnen.