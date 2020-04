Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Kärntner Landtag beschließt in Sondersitzung am Donnerstag Sammelgesetz mit Übergangsbestimmungen für Corona-Krise. Nur 24 der 36 Abgeordneten sind dabei, auch Reihen der Regierungsmitglieder bleiben teils leer.

© KLZ/Weichselbraun

In der nächsten Woche hätte die Eintragungsfrist für das Kärntner Seenvolksbegehren begonnen. Wegen der derzeit gültigen Ausgangs-Beschränkungen ist eine Durchführung jedoch nicht möglich. Deshalb wird die Eintragung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Das ist einer der Inhalte des "Corona-Sammelgesetzes", das der Kärntner Landtag in seiner Sondersitzung am Donnerstag beschließt.