Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © bilderstoeckchen - stock.adobe.c

Die Beschäftigten in der 24-Stunden-Betreuung erhalten einen Bonus in Höhe von 500 Euro. Das gab die Kärntner Gesundheits- und Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Donnerstag bekannt. Darauf habe man sich in einer Videokonferenz der Sozialreferenten geeinigt. "Wir möchten damit ein Zeichen setzen, um Betreuerinnen aus südosteuropäischen Ländern zu motivieren, länger bei ihren Pflegefamilien in Österreich zu bleiben", sagt Prettner. Die Prämie gilt für jene Betreuerinnen, die ihren Turnus um zumindest vier Wochen verlängern. Ausgezahlt wird das Geld von den Ländern aus dem 100-Millionen-Topf des Bundes, von dem Kärnten 6,3 Millionen erhält.