Resolution aus Kärnten Landesregierung fordert Schließung des AKW Krško

Die österreichische Bundesregierung wurde am Dienstag dazu aufgefordert, auch auf EU-Ebene vehement gegen "permanente Sicherheitsgefährdung" aufzutreten.

Das slowenische Atomkraftwerk Krško © APA/EPA/STRINGER

Das schwere Erdbeben in Zagreb hat Sorgen bezüglich der Sicherheit des slowenischen Atomkraftwerkes Krško wieder aufleben lassen. Deshalb hat die Kärntner Landesregierung in ihrer Sitzung am Dienstag eine Resolution beschlossen. Darin wird die österreichische Bundesregierung aufgefordert, vehement und auch auf EU-Ebene "gegen diese permanente Sicherheitsgefährdung" aufzutreten.