Corona-Krise Land schnürt Soforthilfe-Paket für Kärntner Betriebe

Unterstützungspakete sollen morgen, Dienstag, in der Regierungssitzung beschlossen werden. KWF-Soforthilfe richtet sich vor allem an kleinere und mittlere Unternehmen.

Tourismusbetriebe und Gastronomie seien laut Schuschnig besonders hart betroffen © APA/Georg Hochmuth

Ein Unterstützungspaket für heimische Betriebe in der Corona-Krise wird am Dienstag in der Sitzung der Kärntner Landesregierung beschlossen. Das kündigen Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig und Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig am Montag an.