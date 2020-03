Facebook

Am 28. Feber 2021 finden in Kärnten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt © Helge Bauer

Zeitgleich am 28. März starten SPÖ und ÖVP offiziell mit parteilichen Großveranstaltungen ihre Vorbereitungen für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Feber 2021. So ist es derzeit geplant. In den Ortsparteien ist man derzeit auf KandidatInnensuche. Die ÖVP hält laut Parteigeschäftsführerin Julia Löschnig einen Gemeindekonvent mit mehreren Hundert Leuten ab, Bundesparteichef und Kanzler Sebastian Kurz wird erwartet.

Die SPÖ lädt laut Landesgeschäftsführer Andreas Sucher am selben Tag Gemeinde- und Parteifunktionäre zu einer Kommunalkonferenz. Da werden von drei Kärntner Agenturen die Werbelinien für den Kommunal-Wahlkampf präsentiert. Die Delegierten entscheiden, wer den Zuschlag erhält.