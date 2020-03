Facebook

Feldner zeigt auf ein Original-Werbeplakat für den 10. Oktober 1920 © Raunig

Es ist ein weiteres Jubiläum in diesem großen Jubiläumsjahr 2020: Exakt 100 Jahre sind es her, als am 10. März 1920 der historische Kärntner Heimatdienst gegründet wurde (mit Betonung auf „historisch“). Dieser ist untrennbar verbunden mit der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920. Die damalige Kärntner Landesversammlung (heute Landesregierung) hat per einstimmigem Beschluss vom 10. März 1920 den K.H.D., so das damalige Kürzel, als öffentlich-rechtliche Einrichtung gegründet. Die Aufgabe: Der Heimatdienst sollte die pro-österreichische Propaganda für die Volksabstimmung machen. Als Geschäftsführer wurde Abwehrkämpfer Hans Steinacher von der Politik eingesetzt.