Von den 132 Kärntner Gemeinden werden nur acht von Bürgermeisterinnen geführt © APA/HELMUT FOHRINGER

Es ist ein Rekord, allerdings kein glanzvoller: In Kärnten gibt es acht Bürgermeisterinnen. Das sind zwar so viele wie noch nie (2009 waren es nur drei, der Höchstwert davor lag bei fünf). Doch in Relation zu den 132 Gemeinden und im Wissen, dass in der Wählerschaft Frauen mit 52 Prozent die Mehrheit bilden, sind acht Bürgermeisterinnen bzw. ein Frauenanteil von sechs Prozent extrem wenig. Bundesweit sind es ebenso sechs, EU-weit 14 Prozent. In den Gemeinderäten sind es 25,6 Prozent.