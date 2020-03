Facebook

Die Grüne Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer war bei Staatspräsident Borut Pahor © KK/Grüne

Errungenschaften feiern und Forderungen aufzeigen. Darum geht es im Fest zum Internationalen Frauentag (8. März), das bereits am Dienstag, 3. März, in der Blumenhalle in St. Veit an der Glan (Beginn 18 Uhr) gefeiert wird. Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) als Frauenreferentin und Martina Gabriel als Frauenbeauftragte des Landes, sind die Einladerinnen (auch der Bürgermeister- und VizebürgermeisterInnen) über alle Parteigrenzen hinweg. Wegen der Datenschutzgrundverordnung durfte man diesmal nicht auf bisheriges Adressmaterial zurückgreifen. Dennoch gibt es 240 Anmeldungen, gleich viele wie im Vorjahr für Klagenfurt, so Gabriel, die keine Zurückhaltung wegen Corona ortet.