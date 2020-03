Der vermeintliche Abwehrkampf gegen Bär, Wolf und Co. im Nationalpark ist ein weiterer Beleg dafür, wie die Landwirtschaft der Umweltreferentin beim Naturschutz ihren Willen aufzwingt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/NPHT/Klaus Dapra

Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) steht im Ruf, beratungsresistent zu sein. An diesem Image strickt sie fleißig mit, siehe aktuell das Jagdübereinkommen für den Nationalpark Hohe Tauern von 2021 bis 2030. Schaar hat es in ihrer Funktion als Nationalparkreferentin gemeinsam mit dem Jagdreferenten, Landesrat Martin Gruber (ÖVP), an der Nationalparkdirektion vorbei mit der Jägerschaft abgeschlossen. Nationalparkdirektor Peter Rupitsch hatte Schaar zuvor eine Überarbeitung des laufenden Abkommens vorgelegt.