Bald zu fünft: Martin Gruber mit Ehefrau Ulrike, Julia und Anna © KK/Privat

Dieser Tage wird Landesrat und ÖVP-Chef Martin Gruber (36) zum dritten Mal Vater. Um Ehefrau Ulrike in der Anfangszeit zu fünft vor allem bei der Betreuung von Julia (4) und Anna (2) zu unterstützen, hatte der Landesrat einen Papamonat geplant. Es wäre in dieser Form eine Premiere in der Kärntner Landesregierung gewesen.

Doch wegen des Coronavirus muss Gruber seine Pläne abändern. „In dieser Krisenphase kann ich mich nicht einen Monat verabschieden.“ Statt eines ganzen Papamonats will er die ersten zehn bis 14 Tage nach der Geburt seines Kindes Zuhause sein und Termine geblockt wahr- und nach Möglichkeit tageweise frei nehmen. „Ich bin immer abrufbereit. Wichtige Akten unterschreibe ich.“ Und manche Termine übernimmt sein Parteikollege Landesrat Sebastian Schuschnig.