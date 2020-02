Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diözesanbischof Josef Marketz © Raunig

Gott ist die Liebe/Deus caritas est“, seinen bischöflichen Wahlspruch stellt Bischof Josef Marketz auch in den Mittelpunkt seines ersten Fastenhirtenbriefes, der in Deutsch und Slowenisch verfasst ist (www.kath-kirche-kaernten.at/fastenhirtenbrief). Viele Menschen würden heute auf der Suche nach Gott nicht mehr fündig. Doch Gott sei im Zusammenleben der Menschen und vor allem auch im Engagement für andere präsent, schreibt der neue Kärntner Bischof. Der Glaube an die Kraft der Liebe helfe , „auch im Leid, im unversöhnten Gegeneinander und in inneren Krisen Wege in die Zukunft zu erkennen“. Vor allem aber öffne die Liebe Gottes die Augen und Herzen für die Unansehnlichen, die am Rande der Gesellschaft Lebenden, die Zugewanderten und noch gar nicht in der Gesellschaft Angekommenen – „dabei fragt sie nicht nach ihren Leistungen, ihren Schuldverstrickungen, ihrer Herkunft oder ihren religiösen Anschauungen“. Er sei, so Bischof Marketz, „dankbar und froh darüber, dass Papst Franziskus nicht nur sein Lehren, sondern sein ganzes Leben und Wirken in Kirche und Welt auf dieser entscheidenden Glaubenserfahrung aufbaut“.