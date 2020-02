SPÖ-Justizsprecherin Sabine Schatz fordert Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) auf, dass umstrittene Treffen am Loibacher Feld in Bleiburg heuer zu verbieten.

Das Treffen findet jedes Jahr unter Polizeiaufsicht statt © Traussnig

Das umstrittene Kroatentreffen auf dem Loibacher Feld in Bleiburg soll dieses Jahr am 16. Mai stattfinden. Der Verein "Bleiburger Ehrenzug" hat die Veranstaltung bei der Polizei für diesen Tag angemeldet. Die SPÖ fordert Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) auf, dass Treffen zu untersagen. „Hitler-Grüße, Geschichtsverfälschung und faschistische Symbole – dieses Treffen bietet genügend Anlass und Begründung, es zu untersagen. Ich erwarte mir, dass die Zuständigen, allen voran der Innenminister, alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um zu verhindern, dass man bei dem Treffen in Bleiburg dem faschistischen Ustaša-Regime huldigt“, sagt Justizsprecherin Sabine Schatz.