Sind Jugendliche mit einer Pflegelehre überfordert? Darüber debattiert die Politik © Köstinger

In Klagenfurt und Villach beginnen im Herbst die Pilotversuche einer fünfjährigen Pflegeausbildung an Berufsbildenden Höheren Schulen mit Matura. Caritas und Diakonie sind die privaten Träger. Sie verlangen Schulgeld. FPÖ-Chef Gernot Darmann fordert, dass das Land diese Kosten von 170 Euro je Schüler im Monat übernehmen müsse, denn das Land sei auf die Pflegekräfte angewiesen. Ein FPÖ-Antrag liege im Landtag. Auch die Diakonie fordert, die öffentliche Hand soll das Schulgeld übernehmen. Sozialreferentin Beate Prettner verweist gleich wie LH Peter Kaiser darauf, dass das Land das Schulgeld nicht zahlen könne. Man trage jedoch 1,2 Millionen Personalkosten. Wünschenswert wäre die Pflegeausbildung mit Matura an öffentlichen Schulen, was der Bund noch ablehne.