Kärntens Landeshauptmann "on air" Kaiser startet als erster Spitzenpolitiker in Österreich Podcast

Kärntens SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser startet den Podcast "Kompass". Er will in der "schwierigen Phase", in der sich die Sozialdemokratie befinde, über verschiedene Medienkanäle mit Bürgern in Kontakt treten.