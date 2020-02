Kleine Zeitung +

Mahnwache in Klagenfurt Ein Lichtermeer für kürzere Arbeitszeit in der Pflege

Gewerkschaftsvertreter und Mitarbeiter der Sozialwirtschaft machten Donnerstagabend in Klagenfurt mit einer Mahnwache auf ihre Forderungen aufmerksam. In erster Linie will man 35-Stunden-Arbeitswoche durchsetzen.