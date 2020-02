Facebook

Die Gewerkschaft geht auf die Straße: am Dienstag am Wiener Stephansplatz und in der Steiermark, am Mittwoch beim Gewerkschaftshaus in der Bahnhofstraße Klagenfurt © APA/GEORG HOCHMUTH

Rund 125.000 Arbeitnehmerinnen gibt es österreichweit in der Sozialwirtschaft. Sie sind primär in privaten Pflege- und Gesundheitseinrichtungen beschäftigt. Und gehen dieser Tage auf die Straße – am Dienstag in Wien und in der Steiermark, am Mittwoch in Kärnten. Der Hintergrund: „Wir wollen erstmals eine 35-Stunden-Woche durchsetzen – bei gleichbleibendem Lohn“, sagt Daniel Gürtler von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). „Anders geht es nicht mehr – der Job ist für viele psychisch wie körperlich zu belastend.“