Kollegium der Kärntner Landesregierung fixiert am Dienstag Wahltermin für 2021: Kommunalwahlen finden am 28. Feber statt. Jetzt werden vorzeitige Bürgermeister-Rücktritte erwartet, damit sich Nachfolger positionieren können.

Die Kärntner geben ihre Stimmen am 28. Feber 2021 ab © APA/HERBERT PFARRHOFER

Gewichtiger Beschluss in der Sitzung der Kärntner Landesregierung am Dienstag: Der 28. Feber 2021 wird als Termin für die Kärntner Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen fixiert. Ein Vorwahl-Freitag findet zehn Tage davor statt. Eine Periode dauert sechs Jahre. Die letzte Wahl fand am 1. März 2015 statt.