Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zehn Abgeordnete aus Kärnten sitzen in den Reihen des Parlaments in Wien © APA/Roland Schlager

Zum gemeinsamen Frühstück in Wien laden im Vorfeld der Nationalratsitzung am Mittwoch die koalitionären Nationalratsabgeordneten Peter Weidinger (ÖVP) und Olga Voglauer (Grüne) ihre acht Kärntner Kolleginnen und Kollegen von ÖVP, SPÖ und FPÖ ein. Die zehn Mandatare (vier ÖVP, drei SPÖ, zwei FPÖ, eine Grüne) vertreten Kärnten und wollen bei wichtigen Themen fürs Land über die Parteigrenzen hinweg an einem Strang ziehen, wie alle bekunden: Infrastruktur, Lärmschutz an der HL-Strecke, Breitbandausbau, ländlicher Raum werden etwa genannt. Zum Beginn der Legislaturperiode im Herbst war das bereits der Fall. Neo-Mandatar Klaus Köchl (SPÖ) wurde initiativ, damit es für die Unwetteropfer in Kärnten zusätzlich zum Katastrophenfonds Geld vom Bund gibt. Den Antrag brachten dann alle zehn gemeinsam ein.