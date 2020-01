Facebook

Die Debatte über das Notarzt-System wurde auch auf die Politik-Ebene verlegt © Fotolia

Schwere Mängel im Kärntner Notarztsystem und bei den ärztlichen Bereitschaftsdiensten ortet die Freiheitliche Partei. Unter dem Titel „Alarmsignal im Kärntner Gesundheitssystem“ hat sie deshalb die Abhaltung einer Sonderlandtagssitzung beantragt. In deren Mittelpunkt stand am Donnerstag ein Anfragekatalog an Gesundheitsreferentin LHstv. Beate Prettner (SPÖ). Die reagierte heftig auf den freiheitlichen Vorstoß und warf den Freiheitlichen „massive Verunsicherung der Bevölkerung“ vor.