Früherer Kärntner Bischof hat sich nicht für 2. Feber angemeldet. In Kärnten wird auch auf eine Entschuldigung von Schwarz gewartet. Unmut in Kirchenkreisen wegen zu wenig Platzkarten für Dom.

In Kirchenkreisen gibt es Unmut wegen der begrenzten Plätze im Dom zu Klagenfurt © KLZ/Weichselbraun

Kardinal Christoph Schönborn wird in Klagenfurt sein, wenn am 2. Feber Josef Marketz vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner zum 66. Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt geweiht wird. 26 Bischöfe, auch Weih- und emeritierte, haben sich angemeldet, berichtet Kanzler Jakob Ibounig als Koordinator. Meldeschluss war vergangenes Wochenende. Damit ist klar: Alois Schwarz, der 2018 von Klagenfurt nach St. Pölten gewechselte Bischof, dessen Ära in Kärnten mit schweren Vorwürfen zu Amts- und Lebensführung behaftet ist, wird wohl nicht kommen. Ibounig kennt keine Details, sagt nur: „Er wurde wie alle anderen Bischöfe eingeladen.“ Angemeldet hat sich Egon Kapellari, bis 2001 Bischof in Kärnten, mittlerweile Alt-Bischof von Graz-Seckau. Als Prediger wird bei der Bischofsweihe der Vorarlberger Bischof Benno Elbs agieren. Er war im Vorjahr im Visitationsteam, als die Kärnten-Ära von Schwarz aber auch die Interimsführung durchleuchtet wurden.