Neujahrsempfang SPÖ will über die Zukunft des Landes nachdenken

Neujahrsempfang des Renner-Instituts in Klagenfurt. Die SPÖ will künftig Beim "Social MonTalk" einmal im Monat auf breiter Basis nach Lösungen für anstehende Probleme gesucht. In einem Blog wird darüber berichtet.